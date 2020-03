Şehit ailesinden Mehmetçiğe destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem ile babası Zeki Kılınç o günden sonra kendilerini şehit yakınlarına adadı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde, şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi ile babasının kalbi her daim vatan ve bayrak için atıyor.

Meltem Kılınç, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanlığını, eşi Zeki Kılınç da Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığını yürütüyor.

Kılınç (49), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalplerinin her zaman Mehmetçik ile attığını belirterek, şehadetin ne kadar yüce bir makam olduğunu bilen Türk toplumu için şehitler tepesinin hiçbir zaman boş kalmayacağını vurguladı.

Uzun yol yürüyecek, ağır silah taşıyacak kadar sağlıklı olduğunu anlatan Kılınç, "İdlib'e gitmeye gönüllüyüz. Eğitim verildiği takdirde, silah da kullanabilirim. Eşim de emekli polis, şehidim de polisti. Askerlerimize gerekirse yemek yaparım, motivasyonları için konuşma yaparım. Her zaman maddi ve manevi olarak devletimin yanındayım, ordumuzun yanındayım. Bu ülke için can verdik, kan verdik, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bu milletin bayrağını yere düşürmeyeceğiz"

Zeki Kılınç da memleketin her köşesinde terörle mücadele eden kahramanların bulunduğu bir millet olduklarını kutsalları baş tacı eden bir millet olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ailemle birlikte bu millet için gerektiği yerde can vermekten şeref duyarım. Onur duyarım. Bizler hiçbir zaman memleketimiz için geri durmadık. Durmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu toprakların ve bu milletin bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Şehitler tepesini de boş bırakmayacağız. İnşallah kıyamete kadar var olduk, var olmaya devam edeceğiz."

