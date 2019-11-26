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Şehit ailesinden öğrencilere yardım

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir köy okuluna adı verilen Şehit Halit Topuz'un ailesi tarafından öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

26.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:12Şehit ailesinden öğrencilere yardım
'in ilçesindeki bir köy okuluna adı verilen Şehit Halit Topuz'un ailesi tarafından öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle ilçeye bağlı köyünde bulunan Şehit Halit Topuz İlkokulunu ziyaret eden şehit aileleri, okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. Daha sonra okuldaki tüm öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulunan Topuz ailesi ve beraberindeki şehit aileleri, çocuklara toplu fotoğraf çektirdi.

Burada bir açıklama yapan şehit babası Yusuf Topuz, oğlunun adının yaşatıldığı okulun öğrencileriyle bir araya gelmekten ve onlara hediye vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yıl yaptığımız bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Şehit oğlumun adının verildiği okulda öğrencilerimizle bir araya gelerek giyim, kırtasiye ve çeşitli hediyeler verdik. Oğlumun adının yaşatıldığı okulda bulunmaktan mutluyuz" dedi. - BİTLİS

Uludere, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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