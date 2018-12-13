Şehit Ailesine Berat Takdim Edildi

Düzce
Valisi Dr. Zülkif Dağlı
ve Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay Şehit Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesine şehitlik beratı takdim etti.
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Erzincan
'ın İliç
ilçesinde görev sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehitlik mertebesine ulaşan Jandarma
Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
adına şehitlik beratı takdim etti. Şehit ailesini ziyarete Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya
ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ve temsilciler de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
adına hazırlanan şehitlik beratının aileye verilmesinin ardından ziyaret dualar ile sona erdi. - DÜZCE
13 Aralık 2018 Perşembe 14:26