13 Aralık 2018, 16:48
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Şehit Ailesine Berat Takdim Edildi

Şehit Ailesine Berat Takdim Edildi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Şehit Furkan Kaplanbaba'nın ailesine şehitlik beratı takdim etti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Şehit Furkan Kaplanbaba'nın ailesine şehitlik beratı takdim etti.

Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, Erzincan'ın İliç ilçeside görev sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehitlik mertebesine ulaşan Jandarma Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Vali Dağlı, şehidin annesi Ayfer ve babası Yahya Kaplanbaba ile bir sür sohbet ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehitlik beratını şehidin babasına teslim etti.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da hazır bulundu. Zülkif Dağlı,Düzce
13 Aralık 2018 Perşembe 16:48