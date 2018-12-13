Şehit Ailesine Berat Takdim Edildi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Şehit Furkan Kaplanbaba'nın ailesine şehitlik beratı takdim etti.<br><br>Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, Erzincan'ın İliç ilçeside görev sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehitlik mertebesine ulaşan Jandarma Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesine ziyarette bulundu.<br><br>Ziyarette Vali Dağlı, şehidin annesi Ayfer ve babası Yahya Kaplanbaba ile bir sür sohbet ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehitlik beratını şehidin babasına teslim etti.<br><br>Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da hazır bulundu.