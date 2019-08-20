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Şehit ailesine devlet övünç madalyası beratı verildi

İstanbul'da 2016 yılında Beşiktaş-Bursaspor arasında oynana maç sonrası bölücü terör örgütleri mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun babası MehmetNacakoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" tevcih edildi.

20.08.2019 16:59 Şehit ailesine devlet övünç madalyası beratı verildi
İstanbul'da 2016 yılında Beşiktaş- Bursaspor arasında oynana maç sonrası bölücü terör örgütleri mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun babası Mehmet

Nacakoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" tevcih edildi.

Yozgat Valiliği makamında düzenlenen törenle Vali Kadir Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehit polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun babası Mehmet Nacakoğlu'na takdim etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, şehit babasına da başsağlığı ve sabır dileyen Vali Kadir Çakır yaptığı açıklamada "Ülkemizin ve milletimiz varlığını devam ettirmek ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etme uğruna şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin bıraktıkları emanetleri korumak bizlerin en önemli görevidir. Şehitlerimizin annelerinden, babalarından Allah razı olsun" dedi. - YOZGAT

Recep Tayyip Erdoğan, Bursaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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