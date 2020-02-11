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Şehit ailesine kaymakam şevkati

Malatya'nın Darende ilçesi Kaymakamı Malik Çalışır, şehit ailesi ile yaşlı hasta bir şahsı ziyaret etti.

11.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:27Şehit ailesine kaymakam şevkati
'nın ilçesi Kaymakamı Malik Çalışır, şehit ailesi ile yaşlı hasta bir şahsı ziyaret etti.

Kaymakam Malik Çalışır, 15 Haziran 1994 yılında Şırnak ilinde şehit düşen Piyade Er Hamit Koçhan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailesini ziyaretinde bir istekleri olup olmadığını soran Çalışır, "Sizler bizlere emanetsiniz. Bir sorununuz olunca önce bana gelmenizi istiyorum" dedi.

Bu arada, Karabayır Mahallesinde ikamet eden Mehmet Sevinç isimli yaşlı şahsı evinde hasta yatağında ziyaret eden Kaymakam Çalışır, yaşlılık ve hastalık nedeniyle yatağından kalkamayan Sevinç'e şifa diledi. - MALATYA

Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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