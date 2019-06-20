20.06.2019 13:12
Haberler»Güncel»Haber

Şehit ailesine şehadet belgesi

Şehit ailesine şehadet belgesi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine şehadet belgesi takdim etti.

KırşehirValisi İbrahim Akın, Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine şehadet belgesi takdim etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akın,Kamanilçesinde yaşayan şehidin ailesini ziyaret ederek, baba Hamza Zencirli ile bir süre sohbet etti.
Şehidin babası ve kardeşlerine baş sağlığı ve sabır dileyen Akın, şehadet belgesini baba Hamza Zencirli'ye verdi
Şehit Zencirli'ye Allah'tan rahmet dileyen Vali Akın, "Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli kardeşimiz, herkese nasip olmayacak kadar kutsal olan şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu toprakları kanlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimize olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine devletimiz gereken desteği vermektedir. Bizler de her fırsatta şehit yakınlarıyla bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz." dedi.
Baba Hamza Zencirli de devletin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek, devlet ve millet için hayır duasında bulundu.
Ziyarette Vali Akın'a, İlJandarmaKomutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve Belediye BaşkanıNecati Çolakda eşlik etti.
Zekeriya Zencirli,Hakkari'ninYüksekovailçesinde mayıs ayındaPKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.
Kaynak: AA
kaman,kırşehir,piyade uzman çavuş,şehit,Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52Şahin, 11 yıl önce KASKİ'ye sorduğu soruların cevabını bekliyor
13:52Cizre'de 25 çiftçiye 750 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı
13:52Bolu'da etkili olan sağanak
13:51Traders see 100 pct. chance of Fed rate cut in July
13:51Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı
13:50Kadıköy Belediyesi'nden STK'ları güçlendirme protokolü
13:49Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü