Şehit ailesinin darbedildiği iddiası

Afyonkarahisar'da şehit annesi ile babası, ikamet ettikleri apartmandaki iki kız kardeş tarafından darbedildikleri gerekçesiyle şikayette bulundu.İddiaya göre, 2010 yılında Kastamonu'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan hava piyade uzman çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez (70), 2 gün önce, iki komşusuyla birlikte ikamet ettikleri apartmanın merdivenlerine oturarak sohbet etmeye başladı.Bu sırada aynı apartmanda oturan komşularının iki kızı, merdivenlerden çıkarken şehit annesine merdiveni işgal ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir süre sonra aşağı inen iki kız kardeş, komşularıyla merdivende oturan şehit annesiyle tartışmaya başladı.Pencereden eşinin kız kardeşlerle tartıştığını gören şehit babası Tahsin Erdönmez (72) de aşağı indi. Kavgaya dönüşen olayda şehit annesi ile babası darbedildi. Merdivenlerden yuvarlanan baba Tahsin Erdönmez ile anne Havva Erdönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Şehit annesi Havva Erdönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanın merdivenlerinde otururken iki kız kardeşin "Burası oturma yeri mi?" diyerek kendisine tepki gösterdiğini ileri sürdü.Bunun üzerine kız kardeşlere "geçecek kadar yer olduğunu" söylediğini anlatan anne Erdönmez, "Elimi kaldırınca vuracak zannetti. Bana hücum etti, kafama, gözüme vurdu. Yanımıza gelen eşimin de boğazına sarıldı. Sonra eşimin yere düştüğünü gördüm." dedi.Baba Tahsin Erdönmez de pencereden eşinin komşularıyla tartıştığını görünce aşağı indiğini anlattı.Kız kardeşlere sözlü olarak tepki gösterdiğini dile getiren baba Erdönmez, "Nasıl oldu bilmiyorum. Merdivenlerden yuvarlandım, hastanede gözümü açtım." diye konuştu."Darp raporlarını aldık"Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayın şehit ailesi ile apartmandaki komşularının kızları arasında geçtiğini aktardı.Kendisine anlatılana göre, iki kız kardeşin merdivende oturan şehit annesini ayağıyla iteklediğini iddia eden Kumartaşlı, şunları kaydetti:"Anneye tekme vurmuşlar. 'Burada oturamazsın, başka oturacak yer yok mu?' şeklinde sert çıkışta bulunuyorlar. Annemiz de 'başka nereye oturalım' diye kibarca cevap vermiş. Bunun üzerine birden annemize iki kardeş yumruklarla saldırmışlar. Olayı gören Tahsin babamız yatıştırmak için yanlarına gitmiş. Bu defa şehit babamızı merdivenlerden yere atmışlar. Darbedilen şehit babası, Tahsin babamız 72 yaşında, kanser tedavisi görüyor. Ülkemizde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir zamanda, hele hele iki yaşlı insana saldırılması suçtur. Darp raporlarını aldık, şikayetçi olduk. Annemizin anlattığına göre hep taciz ediyorlarmış."