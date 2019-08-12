Haberler» Güncel» Haber

Şehit ailesinin evi yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında şehit ailesinin evi yandı.

12.08.2019 18:12
Şehit ailesinin evi yandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında şehit ailesinin evi yandı.
Atatürk Mahallesi Çay mevkisinde şehit Celal Hatıl'ın babası Mehmet Hatıl'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Şehit ailesinin evi yandı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31   KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı -5 Helikopter görüntüleri
19:30   Hükümet ve Türk-İş uzlaştı
19:29   İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'
19:25   Kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
19:23   Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı
19:23   Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
19:21   Marmara Adası'nda orman yangını - Alevler evlerin bahçelerine yaklaştı (5)