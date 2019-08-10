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Şehit ailesinin hüzünlü bayramı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, Kurban Bayramı'na buruk giriyor.

10.08.2019 12:32 Şehit ailesinin hüzünlü bayramı
Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, Kurban Bayramı'na buruk giriyor.
Arife gününü, çok sevdikleri oğullarının mezarı başında geçiren aile, dua edip kabristanı temizledi.
Baba Ercan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin bayram yapacağını, kendilerinin ise oğullarının eksikliğini yaşadıklarını söyledi.
Turan, "Onsuz ikinci bayramı yaşıyoruz, bizim için buruk geçen bir bayram. Tesellimiz şehitliği; vatan, millet için can vermiş olması." dedi.
Oğullarının, askerliği çok istediğini vurgulayan Turan, "İçindeki vatan, bayrak sevgisi onu bu makama ulaştırdı. Askerliğini yaptı ve geldi. Daha sonra tekrar 'Ben asker olacağım.' dedi. Karşı çıktıysak da bizi dinlemedi. 'Ben askerlik yapacağım, vatan, millet ve bayrak için mücadele edeceğim.' dedi, senesinde şehit oldu." ifadelerini kullandı.
Turan, bütün asker ve polislere, Allah'ın yardımcı olması için dua ettiğini belirterek, görevlerini sağlıkla yapmalarını diledi.
Şehidin amcası Tezcan Turan da yeğeninin herkes tarafından çok sevildiğini; çok güler yüzlü, iyi bir insan olduğunu anlatarak, "Askere gitmeyi ve uzman olmayı çok istedi. Vatana karşı aşırı sevgisi vardı. Recep ile yaşadıysan hayata değer verirsin çünkü o hayata ve her şeye değer vererek bakardı." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Recep Turan, Güncel

Kaynak: AA

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