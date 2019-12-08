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Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi anısına koşu düzenlendi.

08.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:05Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi
Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi anısına koşu düzenlendi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Gençlik ve İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Şehit Altuğ Verdi Koşusu'nda, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Vali yardımcısı Dalkıran'ın Cumhuriyet Caddesi'nde verdiği startın ardından 120 sporcu, 2,5 kilometrelik parkurda koştu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi önünde tamamlanan koşu sonrası aynı mesafeyi protokol üyeleri ile vatandaşlar da yürüyerek tamamladı.
Yarışı erkeklerde Beytullah Yanbay birinci, Hasan Onur Önder ikinci, Tahir Burkan üçüncü tamamladı. Kadınlarda ise Rabia Akdemir birinci, Nisan Kırbayır ikinci, Hamiyet Demirel de üçüncü sırayı aldı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.
Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin sporu ve gençleri seven birisi olduğunu, Rize'de görev yaptığı dönemde de kendisinin herkes tarafından çok sevildiğini vurgulayan vali yardımcısı Dalkıran, "Bugün burada yapılan etkinlikte bunu bir kez daha gösterdiniz. Her zaman halkla birlikte, gençlerle iç içe olan bir kimseydi. Onun yürüdüğü yolda gençlerimiz inşallah yürümeye devam edecektir. Bizler de onun anılarını taze tutmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.
Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise Altuğ Verdi'nin şehadetinin 1. yılı olan 11 Aralık'ta mevlit programı düzenleyeceklerini söyledi.

Altuğ Verdi, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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