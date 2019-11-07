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Şehit anaları derneği başkanı akbaba, beraat etti

Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba, beraat ettiANKARA'da Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

07.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:42
Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba, beraat etti
ANKARA'da Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.
1993 yılında Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Astsubay Namık Ayhan Akbaba'nın annesi Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında, CHP'nin, 5 Aralık 2017 tarihinde kadınların seçme ve seçilme hakkının 83'üncü yıl dönümünde düzenlediği 'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması' programındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Akbaba'ya, karar duruşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile milletvekilleri destek oldu. Duruşma öncesi açıklama yapan Akşener, şehit annesi Pakize Akbaba'ya destek olmak için adliyeye geldiğini söyledi.
BERAAT ETTİ
Duruşmada suçlamayı kabul etmeyen Akbaba, 'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması' programında yaptığı konuşmada suç unsurunun bulunmadığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmediğini söyleyen Akbaba, Kadınlara yönelik bir etkinlikte kürsüye çıkıp konuştum. Yanlış bir şey konuşmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, başka bir davaya ait katılma dilekçesinin bu dosyaya sehven gönderildiğini bildirerek şikayetten vazgeçtiklerini söyledi. Mahkeme heyeti, suç unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle Akbaba'nın beraatına hükmetti.
Şehit anaları derneği başkanı akbaba, beraat etti

Güncel

Kaynak: DHA


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