Şehit Anısına Çeşme

Erzurum
'un Şenkaya
ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK
ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma
Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in babası tarafından yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi. Yeşilköy Mahallesi
'ndeki Akdeniz
Ortaokulu'nda yaptırılan çeşme için açılış töreni düzenlendi.
Açılış, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.
Törende konuşma yapan Kaymakam Murat Bulacak
, "Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar niyaz eylesin. Bu şehit kardeşimiz de bu okulun bir öğrencisiydi, şehidimizin adı inşallah burada yaşayacaktır. Babası oğlunun adını yaşatmak için böylesine bir özveri göstermiş, Allah ondan ve emeği geçenlerden razı olsun." dedi.
Şehit babası Bayram Akgöbek de, "Oğlum da bir zamanlar bu okulda öğrenciydi. Ömrü buraya kadarmış, onun adına bu çeşmeyi yaptırdım." diye konuştu.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, okul müdürü Mehmet Akbulut
, aileler, şehidin ailesi ve öğrenciler katıldı.
Şenkaya,Erzurum
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:29