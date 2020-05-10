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Şehit anneleri ve asırlık çınarlara "Anneler Günü" ziyareti

Malatya'nın Darende ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır başkanlığındaki heyet, şehit anneleri ile yaşları 100'ün üzerindeki kadınları ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.

10.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:35
Malatya'nın Darende ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır başkanlığındaki heyet, şehit anneleri ile yaşları 100'ün üzerindeki kadınları ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.
Kaymakam Çalışır ve beraberindekiler, şehit jandarma er Hamit Koçahan'ın, şehit polis memuru Adem Keleş'in, şehit güvenlik koruyucusu Mehmet Doğan'ın ve Gazi Kürşat Özden'in anneleri ile Irmaklı, Şuğul, ve Balaban Mahallelerinde yaşayan 100 yaşın üzerindeki anneleri ziyaret etti.
Ziyaret sonrası Kaymakam Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.
Pandemi sürecinde buruk bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Çalışır, "Sosyal mesafe önlemleri kapsamında hareket ederek annelerimize ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu süreçleri geride bırakacağız. Ziyaretlerde özellikle 65 yaş üstü annelerimiz evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bir telefon uzaklarındayız ve isteklerini yerine getirmek için her zaman hazırız." diye konuştu.
Çalışır, ziyaret esnasında İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya ilinde 100 yaş ve üzerin anneler adına oluşturulan "Cennet Anneleri Ormanı" için dikilen fidanların sertifikalarını asırlık çınarlara verdi.
Asırlık anneler ise sürpriz ziyaretler karşısında duygulu anlar yaşadı.
Evlerine gelen Kaymakam ve beraberindeki İlçe Garnizon Komutanı Teğmen Mustafa Küçük, Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan'a duydukleri memnuniyeti dile getirip, teşekkür etti.
Öte yandan Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanı Murat Dilek ve eşi, Mardin Nusaybinde Hendek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcının tuzaklanması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın ailesini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan anne Nazife Kılıç, oğlunun anneler gününde şehit olduğunu belirterek, "Tüm askerlerin annesiyim ben." dedi.
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Şehit anneleri ve asırlık çınarlara ’Anneler Günü’ ziyareti

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Darende, Malatya, Güncel, Haber

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