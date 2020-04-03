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Şehit annesi: "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin"

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan şehit annesi Vahide Eliol'un yüreğindeki evlat acısı dinmiyor.

03.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:27
Şehit annesi:
Samsun 'un Alaçam ilçesinde yaşayan şehit annesi Vahide Eliol'un yüreğindeki evlat acısı dinmiyor.

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, 27 Şubat tarihinde İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştu. Oğlunun şehit olmasından sonra Alaçam'ın Umutlu Mahallesi'nde evinde tek başına yaşayan şehit annesi Vahide Elibol (69), oğlunun resmini elinden hiç düşürmüyor. Elinden hiç düşürmediği şehit oğlunun resmine bakıp bakıp gözyaşı döken anne Elibol, "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin" diye dua ediyor. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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