Şehit Annesi, Oğlunu 'Kuzum' Diye Uğurladı

HAKKARİ'de meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (25), memleketi Kahramanmaraş
'ta toprağa verildi.
Bekar olan Mehmet Kaşık'ın cenazesi, Karacaoğlan
Mahallesi'nde helallik alındıktan sonra tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan
, milletvekilleri, şehidin ailesi, askeri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin ailesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne Meryem
Kaşık, oğlunun fotoğrafını ve tabutuna sarılı Tük bayrağını öperek, "Ciğerime çekeyim seni kuzum. Gözlerini çıkarayım da yiyeyim kuzum. Yerim ben seni kuzum" diye gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehit Mehmet Kaşık bir süre askerler tarafından omuzlarda taşındıktan sonra Köseli
Mahallesi'nde toprağa verildi. - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:40