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Şehit annesi ve babası, "Kitap Okuma Saati"ne katıldı

Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen "Kitap Okuma Saati" etkinliğine katıldı.

28.09.2019 09:20Şehit annesi ve babası,
Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen "Kitap Okuma Saati" etkinliğine katıldı.
Bengi Projesi kapsamında yapılan kitap okuma saatlerine katılan Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, okuma saatinin ardından öğrencilerle kitap okumanın faydaları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce basımı yapılan öğrencilerin yazdığı şiirlerden oluşan "Şiir Sepetim" adlı kitap hediye etti.

Bigadiç, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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