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Şehit annesinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iki oğlu ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

01.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:56
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iki oğlu ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan, oğulları Hakan ve Mehmet ile aynı zamanda yeğeni olan damadı Lütfi Gülşen'i hain darbe girişiminde şehit veren Gülşen, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak evine gelinmesini talep etti.
Gülşen, evine gelen görevlilere banka kartını ve şifresini vererek, "Bir aylık maaşımı hükümetime bağışlıyorum. Allah hepinize de sağlık sıhhat versin." dedi.
Görevliler, Gülşen'in bu davranışı karşısında duygulu anlar yaşadı.
Durumdan haberdar olan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da Muzaffer Gülşen'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyaya katıldığı için Gülşen'e teşekkür eden Acar, herkesi kampanyaya katılmaya çağırdı.
Muzaffer Gülşen de "Rabb'im devletimize milletimize zarar vermesin." ifadesini kullandı.
15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak için Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Mehmet Gülşen, kardeşi Hakan Gülşen ile enişteleri Lütfi Gülşen, F-16 savaş uçağından atılan bombayla şehit olmuştu. Şehit annesinden ’Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Şehit annesinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
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Haberler ›› Güncel ››Şehit annesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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