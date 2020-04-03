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Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehit annesi 59 yaşındaki Suudiye Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 çeyrek altın bağışladı.

03.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:40
Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde şehit annesi 59 yaşındaki Suudiye Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 çeyrek altın bağışladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın anneannesi Suudiye Demir, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak 2 çeyrek altın bağışlamak istediğini söyledi.
Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evine gelen görevlilere, kendisine bağlanan maaşından biriktirdiği parayla aldığı 2 çeyrek altını teslim etti.
Demir AA muhabirine, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalamadım. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım. Allah razı olsun, inşallah bu kötü günleri de atlatırız. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Duygulu anlar yaşayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Seyit Gencer de desteğinden dolayı Demir'e teşekkür etti.
Görevliler, Şarkışla Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın mezarları başında dua etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şarkışla, Sivas, Güncel
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