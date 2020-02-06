Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Van- Bahçesaray kara yolunda seyir halinde bulunan bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonrasında kurtarma çalışmaları için giden ekiplerin üzerine ikinci kez çığ düşmüştü. AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra askerler ve köy korucuları ile vatandaşların da aralarında olduğu grup çığın altında kalırken, son belirlemelere göre 41 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralandı.Yaşanan faciada, bölgeye 3 ay önce atanan Eskişehirli Uzman Onbaşı Tarkan Karaca da çığ altında kalarak şehit düştü. Şehit Uzman Onbaşı Karaca'nın naaşı, Van'da düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Hava yoluyla Muharip Hava Kuvvetleri Üs Komutanlığına getirilen şehit Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada da askeri tören ile karşılandı. Ardından Şehit Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın naaşı Reşadiye Camii'ne getirildi. Burada baba Yasin Karaca, anne Nurhan Karaca ile Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alayından 1 ay sonra mezun olup Uzman Çavuş olarak göreve başlayacağı öğrenilen kardeşi Oğuzhan Karaca taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Karaca'nın cenazesi tekbirlerle top aracına getirildi. Ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliğine gözyaşları arasında uğurlandı.

"ANNEM BENİ NASIL BIRAKTIN"

Kılınan cenaze namazının ardından top arabasına yüklenen Şehit Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın annesi Nuran Karaca, oğlunun tabutunu öperek uğurladı. Tabutun başındaki acılı annenin son sözleri ise "Annem beni nasıl bıraktın. Annem beni bırakma. Yalvarıyorum size almayın yavrumu. Yalvarıyorum, almayın benden onu" oldu. Şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan anne Karaca, oğlunun tabutunu öpmesinin ardından fenalaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından sedye ile ambulansa bindirilen anneye müdahale edildi.