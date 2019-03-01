Şehit Annesini Duygulandıran Hediye

Osmaniye
'de güzel sanatlar lisesi öğrencisinin çizdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Gülşah Güler'in portresi, okula davet edilen annesine verildi.
Gülşah Güler'in yaşam öyküsünü internetten okuyan ve çok etkilenen Abdurrahman Keskiner
Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencisi Gülsüm Ergen, okulun "Şehit Portreleri Projesi" kapsamında çalışmaya başladı.
Yaklaşık 1 ay süren çalışma sonucu Güler'in yağlı boya portresini yapan Ergen, resmi Hatay
'dan okula davet edilen şehidin annesi Emine Güler'e hediye etti.
Kızının portresini görünce gözyaşlarını tutamayan anne Güler, Ergen'e sarılarak "Bu da benim bir kızım artık." dedi.
"Yaşamından çok etkilendim"
Gülsüm Ergen, gazetecilere, şehit Güler'in hikayesinin kendisini çok etkilediğini söyledi.
Güler'in de resim bölümünde okuduğu sırada hayali olan polislik için okulunu bıraktığını öğrendiğini aktaran Ergen, "Benim de hayalim şehit Güler'in izinden gitmek. Güzel Sanatlar Fakültesini okuduktan sonra özel harekat polisliğine başvuracağım." ifadesini kullandı.
Şehidin annesi Emine Güler de kızının portresinin yapılmasından gurur duyduğunu aktararak "Kızım
polis olmayı çok istedi. Polis
Akademisini bitirdikten sonra 'anne ben özel harekata geçeceğim' dedi. Bu görevi sevinçle ve gururla yaptı. Allah da onu şehitlik mertebesine yükseltti. Allah bu güzel kızımızın da gönlüne göre versin inşallah." diye konuştu.
Komiser yardımcısı Gülşah Güler, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olmuştu.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA