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Şehit annesinin istediği

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un 69 yaşındaki annesi Vahide Elibol, Alaçam Kızlan İlkokulu'na oğlunun isminin verilmesini istedi.

11.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:38
Şehit annesinin istediği
Suriye 'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un 69 yaşındaki annesi Vahide Elibol, Alaçam Kızlan İlkokulu'na oğlunun isminin verilmesini istedi.

Samsun'un Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Vahide Elibol, kendisini ziyarete gelen Kızlan İlkokulu Müdürü Ayhan Dodur'dan okula oğlunun isminin verilmesini talep etti. Şehit annesinin yazdığı dilekçeyi alan Müdür Dodur, talebi yetkililere ileteceğini söyledi.

26 Şubat'ta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, şehit olmuştu. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Suriye, Alaçam, İdlib, Güncel

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