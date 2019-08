Şehit asker arkadaşlarının ailesini 18 yıldır her bayram ziyaret ediyorlar

KKTC'de 2001'de tank kazasında şehit düşen Engin Abay'ın silah arkadaşları, 18 yıldır her bayram Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelerek Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan şehit ailesine ziyarette bulunuyor.

KKTC'de 2001'de, askerliklerinin bitmesine 35 gün kala tank kazasında şehit düşen Tankçı Onbaşı Engin Abay'ın silah arkadaşları, tezkerelerini aldıktan sonra, evlerine gitmeden şehidin Tosya'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aileyle bağlarını koparmayan şehidin silah arkadaşları, 18 yıldır her bayram Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelerek Tosya'da buluşuyor.

Bu Kurban Bayramı'nda da şehit arkadaşlarının ailesine ziyarette bulunan grup, daha sonra Tosya Şehitliği'ne geçerek, Abay'ın kabri başında dua etti.

Ziyarette yer alan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Abay'ın silah arkadaşlarının her yıl şehidin ailesini mutlaka ziyaret ettiğini söyledi.

Pişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Önceleri yalnız geliyorken, şimdi çocukları ve eşleriyle bu yuvayı şenlendiriyorlar. Bu güzelliği Türkiye'nin başka yerinde görmedim ve duymadım. Nihayetinde bizim toplum olarak özümüzdeki yüceliği, gönül zenginliğini, vefayı, dostluğu gösteren bir örnek. Bu anlamda bunu yaşattıkları için arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu bayram 4 arkadaşı burada, birisi Kahramanmaraş'tan, birisi Gaziantep'ten, ikisi de İstanbul'dan kalkıp gelmiş. Allah razı olsun, bu çok güzel bir vefa örneğidir, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar gönül yüceliğidir. Bunu ancak insanlar hissedebilir ve yaşayabilir."

Şehidin asker arkadaşı Nihat Yiğit ise 18 yıldır Gaziantep'ten gelerek aileyi ziyaret ettiğini belirterek, "Annesi ve babasını annem gibi, babam gibi görüyorum. Onlar da beni evlatları gibi gördüler. Bu dostluğun, bu anne, baba, evlat ilişkisinin çok uzun yıllar süreceğine inanıyorum." dedi.

Asker arkadaşlığının çok farklı olduğunu dile getiren Yiğit, "Anlatılmaz yaşanır. Biz halen onun anılarıyla yaşıyoruz. Evlatlarımızla, çocuklarımızla gün geçtikçe büyüyen bir aile olarak ziyaretlerimize uzun yıllar devam edeceğiz." diye konuştu.

Şehit Abay'ın asker arkadaşı Yemliha Kurtağze de yaşadığı Mersin'den bayram ziyaretleri için memleketi Kahramanmaraş'a gittiğini, oradan da Tosya'ya geldiğini söyledi.

Şehit arkadaşının ailesini ilk olarak 2001'de ziyaret ettiklerini anlatan Kurtağze, şunları kaydetti:

"Aileden gördüğümüz sıcaklıktan dolayı ziyaretler bir, iki derken, üçe çıktı. İnşallah daha da fazlalaştıracağız. Her sene elimizden geldiği kadar, öncelikle bayramlarda olmak üzere Tosya'ya geliyoruz. Tosyalılar da bizi kucakladığından burada daha huzurluyuz. Şehidimizin mekanı inşallah cennet olur. Orada bizden şefaatçi olur. Allah razı olsun herkesten."

"Bir evlat verdim, bin evlat kazandım"

Şehit annesi Emine Abay da "Bir evlat verdim, bin evlat kazandım. Çok mutluyum ve çok gururluyum." dedi.

Kaymakam Pişkin'e de ilgisi nedeniyle teşekkür eden Abay, "Türkiye'nin her yerinden, her sene beni ziyarete geliyorlar. Onların annelerinden ve babalarından Allah razı olsun. Bütün şehit annelerinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, onlara başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

