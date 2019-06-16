16.06.2019 15:58
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Şehit asker, Gabar Dağı'ndan selam yollamıştı

Şehit asker, Gabar Dağı

Şırnak'ın İdil ilçesindeki operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, Gabar Dağı'nda bin 700 rakımlı tepede vatandaşların ramazan ayını kutladığı görüntüleri olduğu belirlendi.

Şırnak'ın İdil ilçesindeki operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, Gabar Dağı'nda bin 700 rakımlı tepede vatandaşların ramazan ayını kutladığı görüntüleri olduğu belirlendi.
Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen evli ve 2 çocuk babası Jandarma Teğmen Evran'ın, bin 700 rakımlı Körtik Tepe Gabar Dağı bölgesinde vatandaşların ramazan ayını kutladığı görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde, şehit Evran şu ifadeleri kullanıyor:
"Ramazan kardeşliğimizin adı Şırnak. Bugün Şırnak'ta Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak bin 700 rakımlı Körtik Tepe Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz."
Öte yandan, görüntünün, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarında 27 Mayıs'ta "Ülkemizin huzur ve güvenliği için her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman Jandarmamızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye'ye selamı var #GönlümüzBirSoframızBir" notuyla paylaşıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Gabar Dağı, Güncel

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