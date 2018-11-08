Şehit Asker İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Bartın
'da Şırnak
'ın Uludere
İlçesinde, terör örgütü tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Akyer'in şehadetinin üçüncü seneyi devriyesinde, ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Kozcağız Beldesi
Ulu Camiinde okutulan mevlitte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.
Bartın Valisi Sinan Güner
, Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan
, Bartın İl Jandarma
Komutanı vekili Albay İsmail Şensöz, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri ile belde halkının katıldığı mevlitte tüm şehitler için dualar edildi. - BARTIN
Uludere,Şırnak,Bartın
08 Kasım 2018 Perşembe 18:30