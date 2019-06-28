28.06.2019 13:09
Haberler » Güncel » Haber

Şehit asker için tören düzenlendi

Hakkari'de, nöbet tutuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.

Hakkari 'de, nöbet tutuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade onbaşı Mustafa Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu.
Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.
Şehit Önlemeç'in cenazesi, memleketi Isparta 'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Törene Vali Vekili Cüneyt Epcim , Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk , İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci , siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında, Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, dün nöbet tutarken silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.Şehit asker için tören düzenlendi
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
14:16 Binlerce Aydınlı büyükşehrin yaz kurslarına katılıyor
14:16 Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
14:16 "Yerinden Olmus¸ Mu¨lteciler İc¸in Kapsamlı Rehberlik" projesi
14:15 Sosyal Çalışma programı
14:15 Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
14:14 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
14:14 DHA YURT BÜLTENİ -12