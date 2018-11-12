Şehit Asker Melih Sancar'ın Cenazesi Doğduğu Eve de Getirildi- Yeniden

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA Hakkari
şehidi Piyade
Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi babaevinde alınan helalliğin ardından doğup büyüdüğü Zeytinburnu
'ndaki eve getirildi. Şehit asker için burada da helallik alındı.
Hakkari'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik Ortaklar
Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi Avcılar
'daki babaevinden alınarak Merkezefendi
Mahallesi G67 Sokakta bulunan doğup büyüdüğü eve getirildi. Şehidin evi ve sokağı Türk Bayrakları ile donatıldı. Burada şehit asker için dualar okundu. Helallik alındı. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken şehidin ağabeyi Semih Sancar
kardeşinin parkasını giyip şapkasını taktı. Baba Müslüm Sancar taziyeleri kabul etti. Şehit asker Melih Sancar Ataköy
5'inci kısım Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Zeytinburnu,Piyade
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:59