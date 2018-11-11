Şehit asker memleketi Şanlıurfa
'da toprağa verildi Hakkari
'deki patlamada şehit olan Topçu Er Memduh Çelik memleketi Şanlıurfa'da defnedildiŞehit annesinden oğluna son dokunuşTabutuna sarılıp öptü
ŞANLIURFA - Hakkari'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik Ortaklar
Köyü yakınlarında bulunan üs bölgesinde yaşanan patlama sonucu şehit olan askerlerden Topçu Er Memduh Çelik'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Köyündeki 3'üncü Topçu Alay Komutanlığına bağlı Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde ağır silah mühimmatında yaşanan patlama sonucu şehit olan askerlerden Topçu Er Memduh Çelik'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. Sabah
saatlerinde Şanlıurfa'ya getirilen şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde defnedileceği Mardin
yolu üzerindeki Yeni Asri Mezarlığa götürüldü.Şehit için burada bir tören düzenledi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi
Tunç, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba
, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma
Alay Komutanı Kıdemli Albay Eyüp
Sabri Kirişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.Annesinden şehide son dokunuşCenazede şehidin babası Demo Çelik güçlükle ayakta durabildi. Ses sanatçısı olan abisi Mehmet Şanlı ise kardeşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi Naife ise oğlunun tabutuna sarılıp son defa öptü. Ay Yıldızlı tabuta sarılan yakınları gözyaşlarına boğulurken aileye yine orada hazır bulunan askerler destek oldu. Şehidin minik bir yakını ise asker kıyafetiyle katıldığı cenaze töreninde tabutun başında asker selamı durdu. İl Müftüsü Mehmet Taştan
tarafından kılınan namazın ardından omuzlara alınan şehidin tabutu, gözyaşları içerisinde şehitliğe defnedildi.Ses sanatçısı Mehmet Şanlı'nın kardeşiSiverekli olan 20 yaşındaki Topçu Er Memduh Çelik ailesiyle birlikte Şanlıurfa merkez Haliliye
İlçesine bağlı İmam Bakır
Mahallesinde yaşıyordu. Bekar olan şehidin, askerliğini bitirdikten sonra memleketine gelerek evlenmeyi düşündüğü öğrenildi. Türkçe ve Kürtçe şarkı söyleyen ve bir klibi bulunan ses sanatçısı Mehmet Şanlı'nın kardeşi olan şehit askerden geriye ise ailesi ve üs bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları kaldı.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Köyündeki 3'üncü Topçu Alay Komutanlığına bağlı Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde önceki gün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Memduh Çelik'in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit olurken 25 asker ise yaralandı.
11 Kasım 2018 Pazar 14:15