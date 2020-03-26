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Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi

Kuzey Irak'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

26.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:17
Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi
Kuzey Irak 'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa 'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainlerin havan topu ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 asker şehit oldu. Şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş İsmail Karataş memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Havayolu ile getirilen şehidin cenazesini havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile yakınları karşıladı.

Morga kaldırılan cenazenin yarın defnedilmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Irak, 3. Sayfa

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