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Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi

Kuzey Irak'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

26.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:00
Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi

Kuzey Irak 'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa 'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainlerin havan topu ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 asker şehit oldu. Şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş İsmail Karataş memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Havayolu ile getirilen şehidin cenazesini havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile yakınları karşıladı.

Morga kaldırılan cenazenin yarın defnedilmesi bekleniyor.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Irak, Güncel

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