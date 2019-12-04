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Şehit asker memleketine uğurlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen asker, törenle memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

04.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:22Şehit asker memleketine uğurlandı
'ın ilçesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen asker, törenle memleketi 'a uğurlandı.

Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit asker için Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Özgeçmişinin okunması ve duanın yapılmasının ardından şehidin naaşı memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

Uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve kurum amirleri katıldı. - VAN

Çaldıran, Adıyaman, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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