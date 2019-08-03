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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

03.08.2019 15:08 Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Şehit Kıratlı için Kovancılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Mardin'den helikopterle getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak Kovancılar Merkez Meydan Camisi'nde katafalka konuldu.
Törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı, şehidin babası Hasan Hüseyin ve annesi Ayşe Kıratlı gözyaşı döktü.
Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre meslektaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı.
Bu esnada vatandaşlar tekbir getirerek "Kahrolsun PKK" sloganı attı.
Şehit uzman çavuş Kıratlı'nın naaşı, daha sonra götürüldüğü Kovancılar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ da katıldı.
Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Elazığ, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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