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Şehit asker törenle memleketine uğurlandı

Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan törenle memleketine uğurlandı.

16.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:56
Şehit asker törenle memleketine uğurlandı
Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan törenle memleketine uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen mayın/EYP'nin infilak etmesi sonucu Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı personeli olarak Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Hakkari Harekat Komutasına görev yapan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan şehit düştü. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Velisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür katıldı.
Şehidin özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua okumasının ardından Şehit Durhan'ın naaşı Yüksekova ilçesine, oradan da memleketi Manisa'ya uğurlandı.
(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Fatih, Hakurk, Güncel
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