Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şehit asker törenle memleketine uğurlandı

- Şehit asker törenle memleketine uğurlandı Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan törenle memleketine uğurlandı.

16.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:49
- Şehit asker törenle memleketine uğurlandı
HAKKARİ - Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan törenle memleketine uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen mayın/EYP'nin infilak etmesi sonucu Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı personeli olarak Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Hakkari Harekat Komutasına görev yapan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan şehit düştü. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Velisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür katıldı.
Şehidin özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua yapılmasının ardından Şehit Durhan'ın naaşı Yüksekova ilçesine oradan da memleketi Manisa'ya uğurlandı. Şehit asker törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakurk, PKK, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Yerel ››Şehit asker törenle memleketine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

14:06: Adıyaman'da işletmelerin çalışma saatleri değiştirildi - Haberler 14:04: Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: "Ramazan ayında Eyüpsultan Camii ibadete açık olmayacak" - Haberler 14:04: Hatay'da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi - Haberler 14:03: Jandarma ve sağlıkçıların güçlükle ikna ettiği korona şüphelisi, getirildiği hastaneden kaçtı - Haberler 14:03: Bunalıma giren elektronik mühendisi, 200 metre yükseklikten kendini attı - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti