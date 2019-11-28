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Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un şehadet haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

28.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:34Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi
Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un şehadet haberi, memleketi 'nın ilçesindeki ailesine ulaştı.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, şehidin babası Ünel Çabuk'a oğlunun şehadet haberini, boyacılık yaptığı Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta iletti.
Daha sonra şehidin Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevine giden Gürçam ve yetkililer, burada aileyle de bir araya geldi.
Şehit Çabuk'un babaevine, belediye ekiplerince Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Geçen yıl göreve başlayan Çabuk'un bekar olduğu öğrenildi.
Aileye komşuları ve yakınları taziye dileklerini iletti.
Şehidin cenazesinin, yarın cuma namazının ardından Kozan Mezarlığındaki törenin ardından defnedileceği belirtildi.

Piyade, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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