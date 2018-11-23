Şehit Askerin Cenazesi Memleketine Uğurlandı

Van
'ın Çaldıran
ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade
Teğmen Muhammed Can
Sevim için cenaze töreni düzenlendi.
Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter
Filo Komutanlığındaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Nimetullah Arvas
'ın okuduğu dua sonrası şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Aydın
'ın Nazilli
ilçesine uğurlandı.
Çaldıran ilçesinde iki hudut birliği arasındaki intikal esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim şehit olmuştu.
Piyade,Çaldıran,Van