16.06.2019 15:42
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Şehit askerin haberi Batman'da üzüntüyle karşılandı

Şehit askerin haberi Batman

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Sinan Aslan'ın şehit olması, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı.

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Sinan Aslan'ın şehit olması, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı.

Tunceli'de görevli iken kısa süreliğine uzmanlık eğitimi için Nevşehir'de bulunan Sasonlu Uzman Çavuş Sinan Aslan'ın da içinde bulunduğu aracın Mersin'in Tarsus ilçesinde Ashab-ı Kehf çıkışı yakınlarında bariyerlere çarpması sonucunda araçta bulunan 2 uzman çavuş şehit olmuş, sürücü Uzman Çavuş Serkan Çelik de ağır yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Aslan ailesinin yaşadığı Bursa'da toprağa verilirken, acı haber memleketi Sason'a bağlı Kınalı köyünde üzüntüyle karşılandı. Köy girişine Türk bayrağı asılırken, şehidin akrabalarının taziyeleri kabul edeceği öğrenildi. - BATMAN
Kaynak: İHA
Batman, 3. Sayfa

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