Haberler » Güncel » Şehit askerin ismi kütüphanede yaşatılacak - Haber

Şehit askerin ismi kütüphanede yaşatılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın adı, Kovancılar ilçesinde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

10.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:28Şehit askerin ismi kütüphanede yaşatılacak
'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın adı, ilçesinde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Birevim firmasının "Bir Gelecek Projesi" kapsamında şehit Kıraatlı'nın isminin verildiği Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, devletlerin kalkınmasının yolunun kaliteli nesiller yetiştirmekten geçtiğini söyledi.
"Bilgi en önemli sermayedir"

Dünyada bilgili ve donanımlı nesiller yetiştiremeyen toplumların doğal kaynakları ne kadar zengin olursa olsun başarısız olacağını vurgulayan Kaldırım, şöyle dedi:
"Günümüzün en önemli değeri bilgi ve veridir, bunu bir değere dönüştüren ve işleyen toplumlar geleceğe hakim olacaklardır. Dolayısıyla bu bilgi sermayesini ne kadar iyi işleyebilirsek emin olun o kadar başarılı olacağız. Gelişmiş toplumlar bu alanın kıymetinin farkındalar. Bilgi en önemli sermayedir. Çocuklarımız yeni nesil sektör ile iyi buluşturmamız lazım. Çocuklarımızı bir yandan teknik bakımından iyi donatırken diğer yandan ahlaki yönden de donatmalıyız."
"Daha fazla bilişim sınıfı açacağız"

Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ise proje kapsamında kütüphanenin yanı sıra ana ve bilişim sınıflarının da açılışını yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde daha fazla bilişim sınıfı açmayı planlıyoruz. Temennimiz bu okuldaki çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğini kodlamaları ve ülkenin yazılım ürünlerini ortaya çıkaracak şekilde okumaları ve öğrenmeleridir." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ata Kıratlı, Kovancılar, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32 Fethiye'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
16:32 FETÖ'nün futbol yapılanması davasında savcı mütalaasını açıkladı - Haber
16:32 40. Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi başladı - Haber
16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız" - Haber
16:27 E-dönüşüm, fatura ve irsaliye düzenleme esasları GTB'de anlatıldı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:34:45