28.06.2019 15:50
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Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı'ya getirildi

Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (26) naaşı, askeri uçakla memleketi Ağrı'ya getirildi.

Suriye 'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç 'un (26) naaşı, askeri uçakla memleketi Ağrı 'ya getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Adem Tunç için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; Ağrı Vali Vekili Hidayet Sarı, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Yıldırım , İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfü Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız , kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un Türk bayrağına sarılı naaşı uçaktan indirildikten sonra düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Tunç'un naaşı, öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun ettiği duanın ardından cenaze nakil aracına konuldu.

Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyündeki mezarlığa defnedilecek. - AĞRI
Kaynak: İHA
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