Şehit askerler için tören

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.
Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığındaki törende, Jandarma
Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait
Barış'ın naaşları Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu.
Okunan duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.
Buradaki törenin ardından şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi
Havalimanı'na getirildi.
Duadan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan şehit Sanca'nın naaşı Adana
, Barış'ın naaşı da Şırnak
'a uğurlandı.Törene Vali İdris Akbıyık, Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Neşe Kıyar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Kaynak: AA
Güncel