27 Kasım 2018, 09:13
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Şehit Askerler İçin Tören Düzenlendi

- Şehit askerler için tören düzenlendi Helikopter kazasında şehit olan askerler, son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Şehit askerler için tören düzenlendi
Helikopter kazasında şehit olan askerler, son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehitler için Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.
Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan Kara pilot Albay Göksenin Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle ve Uzman Çavuş Şahin Aslan için Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene askeri yetkililer ve şehit aileleri katıldı. Törenin ardından şehitler cenazeleri, memleketlerine uğurlandı. Helikopter,Sancaktepe
27 Kasım 2018 Salı 09:13



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