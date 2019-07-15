15.07.2019 02:45
Haberler» “genel“» Haber

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandıHAKKARİ - Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz şehit düştü.

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
HAKKARİ - Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz şehit düştü.
Hakkari'de yapılan törenden sonra şehit askerlerin naaşları Helikopterle Yüksekova'ya getirildi.
Helikopterlerle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na naaşları getirilen Şehit J.Tğm Alim Keskin, Şehit J.Uzm.Çvş S.Yasin Ağır, Şehit J.Asb.Üçvş Cengiz Tokur için tören düzenlendi.
İlçe müftüsü Şakir Şahin'in dua okumasıyla şehitler memleketlerine uğurlandı.
Törene, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis erkanı katıldı. Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
Kaynak: İHA
Jandarma, Hakkari, Genel

Son Dakika Haberleri
13:30   Tarihi duvara yazı yazmanın bedeli ağır oldu
13:26   Bu hayvanların fiyatı dudak uçuklatıyor... Koç 5 bin koyunlar ise 3 bin euro
13:18   Türkiye'nin 'Maldivleri' şimdi de çamuru ile ün salmaya başladı
12:57   15 Temmuz şehitleri Manisa'da anıldı
12:53   15 Temmuz şehidi Gökbayrak mezarı başında anıldı
12:44   TBMM Başkanı Şentop: "Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı hedefleyenler tarihe kara leke olarak...
12:38   Motor tutkunu damadın gelin arabası da motosiklet oldu.