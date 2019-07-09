09.07.2019 20:21
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Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürülen şehitlerin cenazeleri buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa bırakıldı.
Şehit Kargın'ın naaşı Muğla'ya, şehit Mertoğlu'nun naaşı da Burdur'a uğurlandı.
Törene Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Kaynak: AA
Hakkari, Güncel

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