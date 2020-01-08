Haberler » Güncel » Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi - Haber

Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'de şehit olan 2 askerin naaşını traktörle kaçıran YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi (24) hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

08.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:02Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında, 'de şehit olan 2 askerin naaşını traktörle kaçıran YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi (24) hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018'de, Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyü yakınlarında çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerin naaşları, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulundu. Şehitlerin cenazeleri, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen törenler sonrası toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve naaşlarının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Racu beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 9 terörist, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 22 Eylül'de, Suriye'de olayla ilgili 2 kişi daha yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Hatay'da yargılanan 11 teröristten 7'si, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu teröristlerin ifadesi doğrultusunda, şehitlerin naaşlarını traktör römorkunda taşıyan teröristin, Duzyer Kurdi olduğu belirlendi. MİT'in düzenlediği operasyonla Kurdi de geçen yılın Kasım ayında yakalandı. Hatay'da adliyeye sevk edilen Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Duzyer Kurdi hakkında soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, terörist hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kurdi'nin; şehitlerin naaşlarını traktörle taşıdığını, terör örgütüne 2017'de katıldığını, kamplarında siyasi, askeri ve ideolojik eğitimler aldığını söylediği yer aldı.



Afrin, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm - Haber
17:22  Demirtaş'ın yargılandığı dava - Haber
17:21  TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı - Haber
17:18  Erzin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı - Haber
17:18  ETB'de arabuluculuk semineri - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:32:26