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Şehit Aslan için mevlit okutuldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mevlit şerif okundu.

28.08.2019 16:16 Şehit Aslan için mevlit okutuldu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mevlit şerif okundu.
Şehit Aslan'ın baba evinde kurulan taziye çadırında okutulan mevlide, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid-i Şerif'in ardından tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit, yemek ikramıyla son buldu.

Osmaniye, Düziçi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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