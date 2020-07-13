Şehit Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin cenazesi Samsun’a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin naaşı, memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, ilçede salı günü yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.