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Şehit astsubay esma çevik'in adı parkta yaşayacak

Kubilay ÖZEV İSTANBUL DHABayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.

17.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:37
Kubilay ÖZEV İSTANBUL DHA
Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, 'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Parkın açılış törenine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.
Şehit astsubay esma çevik'in adı parkta yaşayacak

Mustafa Fehmi Kubilay, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA


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