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Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.

10.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:49
Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı helallik alınmak üzere 'daki evine getirildi.
Orta Mahallesi Lale Sokak'a sirenler eşliğinde Türk bayrağına sarılı getirilen Çevik'in naaşı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Allah-u Ekber" sloganlarıyla karşılandı.
Astsubay Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları göz yaşı döktü.
Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı İmam Ahmet Özkarataşlıoğlu tarafından dua edilirken, çok sayıda vatandaş da göz yaşı içerisinde duaya eşlik etti.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personelini de eşlik ederken, evin bulunduğu bina ve sokağa Türk bayrakları asıldığı görüldü.
Cenaze, Ataköy 5. Kısım camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi

Bayrampaşa, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA


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