Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı

Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in Bodrum'da görev yaparken kadınlara karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri dağladı.

ŞEHİT KOMUTAN, TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞDU

Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş ve patlamada 2 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı. Şehitlerden Esma Çevik'in ölümü tüm Türkiye'yi olduğu gibi ilk görev yeri olan Bodrum'da da büyük hüzne neden oldu.

ARKADAŞLARI ÇOK SEVİYORDU

İlk görev yeri olan Bodrum'da tüm etkinliklere jandarma adına katılan Çevik'in, anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. Esma Çevik'in, Bodrum'daki görevini tamamladıktan sonra Şırnak'a gittiği orada da görev arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevildiği öğrenildi.

JANDARMA, ASTSUBAY ESMA'NIN PAYLAŞIMINI YAPMIŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Kasım'da Esma Çevik'in görüntülerini paylaşmıştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Çevik'in parfüm kokusu yerine barut kokusunu tercih ettiğini dile getiren ifadeler kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha çalışmaları sırasında infilak ederek 2 askerin şehit düştüğü acı olayda detaylar gün yüzüne çıktı. Şehit olan askerlerden birinin bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik olduğu belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Kasım'da Esma Çevik'in görüntülerini paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımda Çevik'in parfüm kokusu yerine barut kokusunu tercih ettiğini dile getiren ifadeler kullanılmıştı.