Haberler » Güncel » Şehit Astsubay Mustafa Kozak'ın adı parkta yaşayacak - Haber

Şehit Astsubay Mustafa Kozak'ın adı parkta yaşayacak

Şırnak'ta Mayıs 2018'de PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın adı memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta yaşayacak.

08.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:56Şehit Astsubay Mustafa Kozak'ın adı parkta yaşayacak
Şırnak'ta Mayıs 2018'de PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın adı memleketi Manisa'nın ilçesi Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta yaşayacak.

Salihli Belediye Meclisi'nde alınan kararla Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Durasıllı Mahallesine yapılan parka Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın adı verildi. Karar Salihli Belediye meclisinde oy birliği ile alındı.

Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak isminin Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta yaşatılacağını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Vatanın birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimize saygımızı, onların adını yaşatarak göstermek istedik. Mustafa Kozak kardeşimizde bu vatan, bu bayrak için canının seve seve verdi." dedi.

Öte yandan Şehit Mustafa Kozak'ın adı, daha öncede Durasıllı Mahallesindeki okula verilmişti. - MANİSA

Mustafa Kozak, Salihli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:59  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Haber
18:58  Kütahya polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü - Haber
18:58  İzmirli taksicilerden araçlara takılacak tabletler için 'firma' tepkisi-2 - Haber
18:58  Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Haber
18:57  Çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 19:05:51